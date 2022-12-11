Çine’de uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda A.T.Ö, M.D. ve A.C.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu kullandıkları tespit edilirken haklarında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.