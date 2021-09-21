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Çine’de traktör kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

AYDIN 21.09.2021, 11:48
Çine’de traktör kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çine’den Muğla istikametine doğru ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 09 LK 486 plakalı traktör, Yağcılar Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi. Traktör sürücüsü Ahmet K. traktörün altında kalarak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından kurtarılan Ahmet K. Ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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