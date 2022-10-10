Çine’de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 SF 444 plakalı otomobil Kuruköy Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.