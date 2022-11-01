Çine’de öğrencilerin yemekten zehirlendiği iddiası

Aydın’ın Çine ilçesinde taşımalı eğitim çerçevesinde öğrenim gören 25 öğrenci öğle yemeğinden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme iddiası ile yemeklerden numune alınırken harekete geçen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Aydın’ın Çine ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taşımalı eğitim sistemi çerçevesinde eğitim gören 25 öğrenci, yedikleri öğle yemeği sonrasında mide ağrısı şikayetiyle akşam saatlerinde hastanelere başvurdu. Hastaneye gelen öğrenciler, tedavilerin ardından taburcu oldu. Öğrencilerin yemekten dolayı zehirlendiği iddiası ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yemeklerden numune alındığı, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“Sadece Çine’de şikayet oldu”

Aynı zamanda Köşk, İncirliova, Efeler ve Çine olmak üzere bugün toplam 4 bin 750 kişilik yemek servis edildiği ve sadece Çine’de 25 öğrencinin karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğu öğrenildi. Efeler ilçesinde ise 3 öğrencinin daha hastaneye başvurduğu ancak konu ile ilgili bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. 4 ilçede dağıtılan öğle yemeğinin menüsünde ise şehriye çorbası, köfteli patates ve makarna olduğu öğrenildi.