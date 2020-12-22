Son Dakika
Çine’de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
Aydın’ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan biri tarla sahibi olmak üzere 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
AYDIN 22.12.2020, 10:06
3
Aydın’ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan biri tarla sahibi olmak üzere 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Elderesi Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri Elderesi ve İbrahim Kavağı Mahallerinde ikamet eden M.D., R.D., M.D., M.A.M. ve tarla sahibi M.A.U.’yu kaçak kazı yaparken yakaladı. Jandarma tarafından kazıda kullanılan malzemelere el konurken, 5 kişi gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
7°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü