banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Çine’de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AYDIN 03.10.2021, 12:38
Çine’de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 2 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Çine Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi istikametine seyir halinde olan tırın sürücüsü kavşağa geldiği sırada önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca tır yan yatarak devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla ulaşıma kapanan yoldaki trafik, tırın olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P