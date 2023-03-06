Çine’de depremzede öğrenciler için hayır panayırı düzenlendi

Aydın’ın Çine ilçesinde Ayhan Yıldız Anaokulu ile Çine Anadolu Lisesi tarafından depremzede öğrenciler için hayır panayırı düzenlendi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Kardeşim, Okuluna Hoş Geldin’ projesi çerçevesinde, deprem bölgesinden gelerek Aydın’da eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına hayır panayırı düzenlendi. Çine ilçesi Ayhan Yıldız Anaokulu ile Çine Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerinin katkılarıyla düzenlenen hayır panayırlarında, kendi elleriyle yaptıkları yiyecekler ve öğrencilerin yaptıkları ürünlerin satışı yapıldı. Ürünlerden elde edilen gelir ise depremden etkilenen öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanmak üzere toplandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Aramıza yeni katılan tüm öğrencilerimize bir kez daha ’okulunuza hoş geldiniz’ diyor; hayır panayırlarında emeği geçen herkese bu örnek çalışma için teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.