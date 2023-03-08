Çine’de 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çine ilçesinde “ Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan (A.S) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.