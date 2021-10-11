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Çine Ovası Sulaması projesi başlıyor

Aydın’ın Çine ilçesinde yapımına başlanacak olan Çine Ovası Sulaması 2. Kısım projesinde şantiye kurulum çalışması başladı.

AYDIN 11.10.2021, 10:16
Çine Ovası Sulaması projesi başlıyor

Aydın’ın Çine ilçesinde yapımına başlanacak olan Çine Ovası Sulaması 2. Kısım projesinde şantiye kurulum çalışması başladı.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ve ilgili şube müdürlerinden oluşan heyet, Çine Ovası’nı modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Aydın Çine Sulaması 2. Kısım inşaatının koordine edildiği şantiye sahasını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan ve şantiye kurulum çalışmalarına başlanan Çine Sulaması 2. Kısım çalışmalarında ilk borular şantiye sahasına indi. Projenin nihayete ermesiyle, Çine Ovası’nda bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak.

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