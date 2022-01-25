Çine Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi

Çine Devlet Hastanesi’nde bir ilki gerçekleştiren doktorlar, hastanedeki ilk Laparoskopik Apendektomi ameliyatı gerçekleştirdi.

Aydın’ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren Devlet Hastanesi sağlık alanında ilerlemeye devam ediyor. Hayırseverlerin hastaneye tıbbi cihaz desteği ile Çine Devlet Hastanesi’nde ilk kez Laparoskopik Apendektomi ameliyatı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Durubey Çevlik ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında artık hastanede uygun hastalarda Laparoskopik (kapalı) olarak safra kesesi ve apandisit ameliyatları gerçekleştirilebilecek Kapalı ameliyatlar, açık ameliyatlara göre hastalara daha az ağrı çekme, daha az hastanede yatış süresi ve günlük yaşantıya daha erken dönme gibi avantajlar sağlıyor.

Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Zafer Alkaya, “Çine Devlet Hastanesi olarak hastanemizde hizmet kalitesini yükselterek Çine ve çevresinde oturan hastalarımıza yerinde hizmet vermek temel amacımız. Hem bu özellikli ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Dr. Ali Bey ve ekibine hem de bu amacımızda bizlere yardımcı olan hayırsever bağışçımıza hastanemiz adına teşekkür ederiz. Ayrıca hastanemizde ortopedide protez ve diğer travma cerrahileri, gözde katarakt, şaşılık ve diğer göz ameliyatları, ürolojide kapalı mesane, prostat cerrahileri ve endoskopik müdahaleler, KBB’de orta kulak, burun ve boğaz ameliyatları cerrahlarımız tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır” dedi.