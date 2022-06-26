Çine Devlet Hastanesi hizmetteki başarısını çalışanlarıyla kutladı

Çine Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından bakanlığa bağlı tarafsız gözlemcilerce standart kalite değerlendirilmesinde aldığı puan ile Aydın’daki ilçeler arasında birinci, Aydın genelinde ise ikinci oldu.

Hastanenin aldığı başarı dolayısıyla kutlama programı düzenlenirken, Başhekim Op. Dr. Zafer Alkaya, "Hedefimiz bundan sonraki sunacağımız hizmetlerde de çıtayı daha üst seviyeye taşımaktır" dedi.

İnsan sağlığı için sağlık hizmetinin çağdaş ve kalite uygulaması ayrı bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan tüm hastanelerdeki sağlık hizmet sunumu Sağlık Bakanlığı tarafından bakanlığa bağlı tarafsız gözlemcilerce standart kalite değerlendirilmesi yapılıp puanlandırılır. Bu yılki Aydın il değerlendirilmelerinde Çine Devlet Hastanesi 98,22 SKS (sağlıkta kalite) puanı alarak Aydın’daki ilçeler arasında birinci, Aydın genelinde ise ikinci oldu. Bu değerlendirme sonrası gösterdiği yüksek performans nedeniyle Çine Devlet Hastane idaresi tüm çalışanları için teşekkür ve kutlama programı hazırladı. Programa Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz adına Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut, Çine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ensar Uygın ve hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi hastanemiz Sağlık Bakanlığımızın kalite değerlendirilmesinde Sağlık Müdürlüğümüzün de desteği ile çok iyi başarı göstermiştir. Çağdaş sağlık hizmeti sunma gayretimiz kalite yönünden de tescillenmiş oldu. Bu başarı sizlerin, yani hastanemizdeki her kademe ve birimdeki tüm ekiplerin gayreti ve ortak başarısıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimiz bundan sonraki sunacağımız hizmetlerde de çıtayı daha üst seviyeye taşımaktır. Bunun için de ekip çalışması ve motivasyon önemlidir. Çine Devlet Hastanesi ailesi olarak kendimize inancımız tamdır" dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz adına kutlamaya katılan Kamu Hastaneleri başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut ise, "Sağlık müdürümüz Osman bey çok katılmak istediği halde yoğun programı nedeniyle gelemedi. Ancak hepinize selamı var. Sizleri tebrik ediyor. Değerlendirmede güzel puan aldınız. Çine Devlet Hastanesi’nin aldığı bu başarılı sonuç için başta Başhekim Hüseyin Zafer Alkaya, idare ve kalite ekibi olmak üzere katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastane çalışanlarının katıldığı program pasta kesimi ve kokteyl ile son buldu.