Çilek üreticileri yaprak bitleri hakkında bilgilendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çilek üreticilerine üretimi etkileyen yaprak bitleri ile mücadelede yapılması gerekenler ve mücadelenin nasıl yapılması konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yaprak bitleri polifak zararlılar olup birçok üründe zarar yapmaktadırlar. Kışı yumurta veya kanatsız dişi bireyler halinde meyve ağaçlarında, başta ebegümeci ve çobançantası olmak üzere yabancı otların taze sürgünlerinde geçirirler. Bahar aylarından itibaren de çok kısa sürede hızla üreyerek çoğalırlar. Seralarda fide dikiminden itibaren zarar yapmaya başlarlar. Açık alanda ise mart ayından itibaren görülmeye başlayıp, Haziran sonuna kadar zararlı olurlar. Temmuz ayında kurak ve sıcak iklim şartlarında popülasyonları birden azalır. İlimizde 26 Ekim 2022 tarihinde İl ve İlçe Müdürlüğümüz konu uzmanları ve Enstitümüz ile birlikte Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerimizde yapılan yerinde incelemelerde, çilekte yaprakbitlerinin genellikle kimyasal mücadelenin gereğinden fazla ve sık uygulandığı alanlarda görüldüğü belirlenmiştir. Enstitü raporunda: Yaprakbitlerinin çilekte nisan sonu veya mayıs başında görülmeye başladığı, yaprakbitlerinin popülasyon yoğunluğu ile iklim şartlarının yakından ilişkili olduğu, havaların ısınmaya başlaması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte zararlı popülasyonlarının kaybolduğu tespit edilmiştir.. Aydın ilinde mart ayı ortalarında görülen yaprakbitlerinin çilekte yapılan yoğun ilaçlamalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yaprakbitleri genellikle doğal düşmanlar tarafından baskı altına alınmakta ve aynı dönemde görülen Thripslere karşı yapılan ilaçlamaların yaprakbitlerini de kontrol altına aldığı, çoğalmalarına engel olduğu belirtilmektedir. 2023 yılı ürünü için, çilekte yaprakbiti zararlısı ile mücadelede üreticilerimizin İl Müdürlüğümüze müracat etmeleri üzerine; Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmelerimiz sonucunda, İl Müdürlüğümüze gönderilen detaylı rapor aşağıdadır. Tüm üreticilerimizin raporda belirtilen tavsiyelere uymaları, yaprakbiti ile mücadelede başarıyı artıracaktır” denildi.