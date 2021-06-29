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Çıldır Havaalanı için anket başlatıldı

Aydın’ın ilk ve tek havalimanı olan Çıldır Havaalanı’nın yolcu taşımacılığına açılması için başlatılan fizibilite projesi kapsamında, AYTO tarafından anket çalışması başlatıldı.

AYDIN 29.06.2021, 09:56
Çıldır Havaalanı için anket başlatıldı

Aydın’ın ilk ve tek havalimanı olan Çıldır Havaalanı’nın yolcu taşımacılığına açılması için başlatılan fizibilite projesi kapsamında, AYTO tarafından anket çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından Çıldır Havalimanının yolcu trafiğine açılması için başlatılan fizibilite çalışması kapsamında ihtiyacın büyüklüğünün tespit edilmesi adına anket çalışması başlatıldı. AYTO koordinesinde başlatılan anket çalışmasında havaalanının yolcu trafiğine açılma ihtiyacının büyüklüğünün ölçülmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili AYTO tarafından yapılan açıklamada, “Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle Odamız tarafından başlatılan “Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi” kapsamında üyelerimizin Çıldır Havaalanı’na yönelik tutumlarını ve havaalanının yolcu trafiğine açılma ihtiyacının büyüklüğünü ölçmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda https://tr.surveymonkey.com/r/YR2GMVL linkinde yer alan anketi doldurmanız önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen anketin sonucuna göre elde edilecek olan bilimsel veriler hazırlanacak raporun ardından ilgili kurumlara iletilecek.
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