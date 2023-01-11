Çıldır, Aydın Ziraat Odası Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Aydın Efeler Ziraat Odası’nda yaklaşık 4 yıldır meclis başkanlığı yapan ancak geçtiğimiz ay ani bir karar ile Meclis Başkanlığı düşürülen Mustafa Çıldır, Şubat ayında yapılacak seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında çiftçiye daha iyi hizmet sunmak ve Oda imkanlarının bazı kişilerin menfaatine değil çiftçinin menfaatine kullandırılması için aday olduğunu belirten Mustafa Çıldır, yaklaşık 4 yıldır yaşananları genel kurulda açıklayacağını söyledi. Türkiye’de tarımın ve çiftçiliğin merkezi konumundaki Aydın Efeler Ziraat Odası’nda 4 yıl boyunca gördükleri ve yaşadıkları olaylar karşısında böyle bir karar aldığını açıklayan Efeler Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, tek amacının çiftçilere daha iyi hizmet etmek olduğunu söyledi. Seçime 2 aydan az bir zaman kala ani bir karar ile Meclis Başkanlığı’ndan düşürülmesini de manidar bulduğunu belirten Çıldır, tek başına da olsa çiftçinin sorunlarını çözmek için yaptığı çalışmaların ve girişimlerin bazılarını rahatsız ettiğini dile getirdi.

Bugün Aydın çiftçisinin çözüm beklediği bir çok sorunu olduğunu belirten Mustafa Çıldır, “4 yıldır sürekli sahadayım. Yanlış yapılanlar ve hatalı uygulamalar konusunda yönetimi uyardım. Maalesef çiftçimiz bağlı bulunduğu Oda’nın yanında olduğunu hissetmiyor. Oda’nın imkanlarının üreticinin lehine değil de bazı kişilerin menfaatine kullanıldığını görüyorum. Genel kurulda bunun açıklayacağım. Efeler’de 84 delege var. Aydınlı çiftçinin sesisnin daha gür çıkması için adayım” dedi.

“Projeler söylemde kaldı”

Bugün çiftçilerin çözüm bekleyen birçok sorununun olduğunu ve geçtiğimiz seçim öncesinde açıklanan projelerin gerçekleştirilmediğini kaydeden Çıldır, “Sadece Çiftçi malları Koruma Başkanlığı bile çiftçilerimiz için başlı başına bir sorun. Hiçbir hizmet veremediği halde, her yıl çiftçilerden aidat toplanıyor. Ancak pek çok ne işlevi var ne de ürün ve araziler korunuyor. Bu sorunun çözülmesi lazım. Çiftçilerin sorunları ile ilgilendiğim için aday olma ihtimalime karşın Meclis Başkanlığı’mdan bir operasyonla düşürüldüğüme inanıyorum. Tüm delegelerimize çağrıda bulunuyorum. Baskılara boyun eğmesinler” diye konuştu.