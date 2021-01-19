Çıkan yangında Suriyeli aile evsiz kaldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çatı yangını kısa süreli panik yaşattı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1321 sokakta saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı bir evin çatısında çadır kurduğu öğrenilen Suriyeli bir aile, çadırın içerisinde bulunan sobayı yakmak istedi. Sobayı yaktıkları sırada sıçrayan ateş sonrasında çadır tutuştu. Ateşi gören mahalle sakinleri durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek yangını söndürürken, yanan çadır kullanılamaz hale geldi. Havaların da soğuması ile birlikte Suriyeli aile evsiz kalırken, yangının diğer binalara sıçramaması sevindirdi. Bölgeye gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.