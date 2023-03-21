Cihanoğlu Külliyesi 267 yıldır ihtişamını koruyor

İçerisinde birçok tarihi yapı ve doğal güzellik bulunduran Aydın’a gelen turist sayısı gün geçtikçe artıyor. Aydın’ın Efeler İlçesi Köprülü Mahallesinde bulunan, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Cihanoğlu Külliyesi, bölgenin tarihi dokusunu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.

İl Merkezinde bulunmasının yanı sıra içerisinde yüzlerce yıllık tarih barındıran Cihanoğlu Külliyesi, ziyaretçilerin uğrak noktalarında yer alıyor.

Cami, medrese, türbe-sebil ile bir çeşmeden oluşan külliye, Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırıldı. Osmanlı mimarisine egemen olan barok üslubuyla yapılan caminin sütunlarında bu özellikler tümüyle yansıyor. Kare planlı, kubbeli ve üç bölümlü son cemaat yeri ile kuzey-batıda bir minareye, üç bölümlü bir son cemaat yerine sahip.

Moloz taşlarla inşa edilen bu yapının bazı yerlerinde tuğla da kullanılırken 15 basamaklı merdivenle çıkılan caminin yanındaki medrese 23 Şubat 2019’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘İlim, Kitap, Kahve’ projesine dönüştürüldü.

1. Dünya Savaşı sırasında depo olarak kullanıldığı bilinen cami, Yunan işgali sırasında zarar görmüş olup, 1950 ve 1967 yıllarında tekrar onarıldı. Cami son olarak 2010 yılında restore edilerek ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.