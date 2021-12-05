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Çiftçinin yardımına Başkan Erol yetişti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağmur yerleşim merkezleri başta olmak üzere çiftçiye de zaman zaman olumsuz etkilemeye devam ederken, traktörü çamura saplanan çiftçinin yardımına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve beraberindekiler koştu.

AYDIN 05.12.2021, 14:57
Çiftçinin yardımına Başkan Erol yetişti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağmur yerleşim merkezleri başta olmak üzere çiftçiye de zaman zaman olumsuz etkilemeye devam ederken, traktörü çamura saplanan çiftçinin yardımına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve beraberindekiler koştu.

Aydın’ın en doğusunda yer alan taze incirin başkenti olarak bilinen Buharkent ilçesinde üreticisine destek olmayı ihmal etmeyen Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilginç olaylardan birisini geçtiğimiz günlerde yaşadı. Belli aralıklarla açan güneşi fırsat bilen çiftçilerden Mustafa Tosun, traktörü ile incir bahçesindeki işlerini tamamladıktan sonra Buharkent’teki evine dönmek üzere yola çıkarken bahçesinin kenarında bulunan yokuşta çamura saplandı. Bir türlü traktörünü kurtaramayan Tosun’un imdadına o sırada tesadüfen o bölgede bulunan belediye Başkanı Mehmet Erol ve beraberindekiler destek verdi. Telefonla yakında bulunan başka bir çiftçiyi telefonla arayan Başkan Erol, uzun uğraşlar sonucu traktörün kurtarılmasını sağladı.

“İlk olay değil”

Bahçesinde çalışırken çamura saplanan çiftçinin de imdadına yetişen Başkan Erol, “Sulama kuyusu kazacağımız yerlerin belirlenmesi için yapmış olduğumuz çalışma sırasında Mustafa Tosun abimize rastladık. Çamura saplanan Traktörünü çıkaramadığını gördük. Hemen yakın bölgede çalışmakta olduğunu bildiğimiz Abdurrahman Çevirgen isimli başka bir çiftçi abimizi çağırarak destek istedik. Sağolsun onun traktörünün yardımıyla ve ekiplerimizin desteğiyle traktörü battı yerden çıkartarak Mustafa Tosun abimize teslim ettik. Zaman zaman belediyemize böyle ihbarlar geldiğinde genelde iş makinelerimizle destek vermekteyiz. Bunun gibi çok sayıda olaya rastladık. Belediye olarak üreticimize destek vermek amacıyla sondaj çalışmalarımız sürdürürken yaşadığımız bu olay ilk değil” dedi.

“Başkanım imdadıma yetişti”

Çamura saplanan traktörünü kurtarmak için kara kara düşünürken Hızır gibi yetiştiğini ifade eden ve Başkan Mehmet Erol’a çok teşekkür eden çiftçi Mustafa Tosun: “Dün geceden beri yağan yağmur nedeniyle her yer çamurdu. Ben de bahçemden çıkmak isterken Traktörü çamura saplayınca yola çıkamadım. Başkanım o sırada burada sulama kuyusu kazmak için sondaj çalışması yapıyormuş. Geçerken hemen yanıma gelerek yardım teklifinde bulundular ve hemen imdadıma yetiştiler. Başka bir çiftçiyi arayarak destek istediler. Traktörümü saplandığı yerden başka bir traktör yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda çıkarttılar. Allah hepsinden razı olsun. Mehmet Erol Başkanıma teşekkür ederim. Ayrıca daha önemlisi bizim için çok çok önemli olan sulama suyu konusunda yaptıkları çalışmadan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sondaj çalışmalarını haberleştirmek üzere başkan Erol ile birlikte olan İHA muhabirleri de yaşan ilginç olayı drone kamerası başta olmak üzere an be an görüntüledi.

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