Çiftçilere seracılık kursu verildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde tarıma destek vermek amacıyla açılan “Seracılık” kursunda eğitimler aralıksız devam ederken, 168 saat süren eğitimlerin sonunda üreticiler belgelerine kavuşacak.

Tarıma destek vermek amacıyla Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Efeler İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Efeler Ziraat Odası işbirliği ile açılan ”Seracılık” kursunda eğitimler devam ediyor. Kursta tarımsal ekoloji, arazide üretime hazırlık, örtü altı sistemleri, sera tesisi, sera içi yetiştiricilik ile teorik bilgiler anlatılıyor.

Seralarda sebze yetiştiriciliği konusunda daha kaliteli ve şuurlu bir üretim oluşturulması ve üreticilerin bilgilenmesi amacıyla açılan seracılık kurslarında kursiyer çiftçilere, eğitim sonunda sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan kursiyerlere “Seracı Belgesi” verilecek. 168 saat sürecek olan eğitimler ise 12 Haziran’da sona erecek.

Eğitimler ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Çiftçi eğitimleri çerçevesinde İlçe Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odası işbirliğinde açılan Seracılık kursumuz devam ediyor. Toplam 168 saat süreye sahip kursumuz 12 Haziran’da sona erecek” ifadeleri yer aldı.