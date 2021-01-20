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CHP’li Tezcan TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsul Kurulu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, turizm sektörünün sorunlarını dinlemek için geldiği Kuşadası’nda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu ile bir araya geldi. CHP’li Vekil Hüseyin Yıldız’dan sonra, Tezcan’ın da turizmcilerle yakından ilgilenmesi, sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

AYDIN 20.01.2021, 16:00
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CHP’li Tezcan TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsul Kurulu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, turizm sektörünün sorunlarını dinlemek için geldiği Kuşadası’nda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu ile bir araya geldi. CHP’li Vekil Hüseyin Yıldız’dan sonra, Tezcan’ın da turizmcilerle yakından ilgilenmesi, sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TÜRSAB Aydın BTK Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Milletvekili Bülent Tezcan’a ziyareti sırasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ile CHP Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde Kuşadası’na gelip, turizmcilerin dertlerini dinleyen CHP’li Vekil Hüseyin Yıldız’dan sonra, Tezcan’ın da sektörün sorunlarıyla yakından ilgilenmesi turizm paydaşlarını çok sevindirdi.

Toplantıda, pandemi sürecinin Kuşadası’ndaki turizm sektörüne yaptığı olumsuz etkiler masaya yatırıldı. TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan tarafından, Milletvekili Tezcan’a Türkiye ve Aydın’da faaliyet gösteren tur operatörlerinin sorunları aktarıldı. Kuşadası’nın kruvaziyer turizminin başkenti olduğuna da dikkat çekilen görüşmede, 2021 yılında gemi seferlerinin artırılması için nelerin yapılması gerektiği konuşuldu. Toplantı sonunda, turizmcilerin sorunlarını içeren bir liste oluşturarak TBMM gündemine taşınması için Vekil Bülent Tezcan’a iletilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye’de 10 aydır devam eden pandemi koşullarının en başta turizm sektörünü olumsuz yönde etkilediğini belirten CHP Milletvekili Bülent Tezcan, “Aydın milletvekilleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bölgemizde turizm alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile sürekli temas kurup sorunlarını dinliyoruz. Bu süreçte özellikle hükümetin seyahat acentelerine vereceği destek çok önemli. Çünkü ülkemize yabancı turistin gelmesinde çok büyük paya sahipler” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Fırsat bulduğumuz her platformda turizm kentleri ile turizmcilerin sorunlarını dile getiriyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi turizm merkezleri ayrı bir çerçevede değerlendirilmeli. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca esnaf ve turistik işletmelere elimizden gelen desteği verdik” diye konuştu.

TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan da CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Hüseyin Yıldız’a turizmcilerle çok yakından ilgilendikleri için teşekkür etti.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, TÜRSAB Aydın BTK Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıdan sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte başkanlık makamına geçti. Burada Başkan Ömer Günel’den Kuşadası’nda hayata geçirilen projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde hayata geçirilen projeler sayesinde Kuşadası’nın hak ettiği yere gelmeye başladığını vurguladı.
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