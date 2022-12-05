CHP’li kadınlar Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Aydın İl Kadın Kolları ve Efeler İlçe Kadın Kolları yönetimleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de hazır bulundu. Başkan Çerçioğlu ziyarette, kadınlara seçme ve seçilme imkânını tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle andıklarını söyledi. Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, CHP’nin il ve ilçe kadın kolları yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.