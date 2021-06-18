CHP’li Hamzaçebi’den Başkan Atabay’a destek

Yaşamış olduğu beyzbol sopalı saldırıdan dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Didim’e geldi.

İlk olarak Başkan Atabay’ı makamında ziyaret eden Akif Hamzaçebi’ye CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve partililer eşlik etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a yapılan saldırıyı kınayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, “Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay Didim’e ranta geçit vermediği için saldırılara uğramıştır. Didim’de ikiz kuleler olarak bilinen kaçak yapılarından sahipleri tarafından defalarca saldırılara uğrayan Başkanımız kesinlikle Didim’de ranta geçit vermeyecektir. Başkanımız yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye teşekkür eden Başkan Atabay, “Rant çetelerine karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen kıymetli vekilimize teşekkür ediyorum. Partimizden ve halkımızdan aldığımız güçle Didim’de ranta geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Atabay’a ziyareti sonrasında Hamzaçebi, CHP İlçe Merkezi’ne ziyarette bulundu. Parti yöneticileri ve örgüt üyeleri ile bir araya geldiler.

Didim’deki ziyaretlerine devam eden M. Akif Hamzaçebi, Didim Kaymakamı Halil Avşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.