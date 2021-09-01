CHP’li başkanlar Türkiye’nin ‘Genç Aydınları’ ile buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ada Camping’de Genç Aydınlar Platformu tarafından düzenlenen eğitim kampını ziyaret etti. Üniversiteliler ile bir araya gelen Başkan Özlem Çerçioğlu ile Başkan Ömer Günel, öğrencilerin Aydın ile ilgili fikir ve projelerini dinledi.

Pandemi sonrası ortaya çıkan yeni turizm anlayışının Kuşadası’ndaki merkezi Ada Camping, Halkçı Liselilerden sonra Genç Aydınlar Platformu tarafından düzenlenen İbrahim Ekici Gençlik Kampı’na ev sahipliği yapmaya başladı. 4 Eylül’e kadar sürecek olan eğitim kampına Türkiye’nin farklı kentlerinden 146 üniversite öğrencisi katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, öğrencilerin Ada Camping’de düzenledikleri dayanışma kampını ziyaret etti.

Aydın ile ilgili projeleri dinlediler

İki başkan üniversitelilerle bir süre sohbet ettikten sonra gençlerin Aydın’daki işsizlik sorununun çözümü ile ilgili gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarında ortaya çıkan projeleri dinledi. Halkçı başkanlar daha sonra moderatörlüğünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel danışmanı Dr. Recep Cengiz’in yaptığı söyleşiye katıldı.

“Bütün ümidimiz gençlikte”

Söyleşide ilk sözü alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaptığımız bu tesisin ilk misafirlerinden olmanız bizi çok onurlandırdı. Halkçı Liseli arkadaşlarımızla da yaptığımız sohbette oldukça dinamik, oldukça canlı ve misyonunu kendiliğinden üstlenmiş bir gençlikle birlikte olduğumuzu kavradık. Kuşadası Belediyesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün Ümidim Gençliktedir’ sözü doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde sizlere dönük projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 4 ay gibi çok kısa bir sürede Ada Camping’in yapımını tamamladık. Ardından İstasyon Kuşadası ve Kampinova’yı inşa etmeye başladık. Gelecek yıl Mars Colony’i hayata geçireceğiz. Yeni nesil sosyal demokrat belediyecilik yapıyoruz. En büyük amacımız gençliğe yol gösterici projeler üretmek” dedi.

“Atatürk gençliği çalışkandır”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, "Öncelikle sizleri her yıl burada ağırlamak istiyoruz. Hepinizin pırıl pırıl olduğunuzu görüyorum. İleride koltuğumu sizin gibi genç bir arkadaşa devretmeyi çok isterim. Sizler kısa bir süre sonra hayat mücadelesine atılacaksınız. Aranızdan belki de siyasete girecek olanlar çıkacak. Bu nedenle sizlere çok çalışmanızı tavsiye ediyorum. Üniversitede hangi bölümde okuyorsanız mutlaka staj yapın. Yaz döneminde zamanınızı boş geçirmeyin. Atatürk gençliği çalışkandır. Ben her zaman çok çalıştım. Çalışmadan başarıyı elde edemezsiniz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine hep destek olduk. Aydın genelinde öğrencilerimizin konforlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz kenti yönetirken halka ne istediğimizi sormamız” diye konuştu.

Yeni hizmet binası 2022’de hazır

Ada Camping’deki ziyaretin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tariş Alanı’na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çerçioğlu tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yeni belediye hizmet kompleksi yapılıncaya kadar tahsis edilen binanın 2022 yılında tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bütün Kuşadası halkı adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.