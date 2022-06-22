CHP Lideri Kılıçdaroğlu Aydın’daki açılış sonrasında Marmaris’teki yangın bölgesine gidecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın’da katılacağı açılışı programı sonrası Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gidecek.

Aydın Tekstil Park’ın açılışı dolayısıyla Aydın’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılıştan sonra Marmaris’teki yangın bölgesine gideceği belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışın ertelendiği yolundaki söylentilerin doğru olmadığı belirtilen açıklamada, “Bugün saat 17.30’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park açılışının ardından, Genel Başkanımız yangın bölgesini ziyaret etmek üzere Marmaris’e hareket edecektir” denildi.