banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Maaşa göre kredi dönemi
Maaşa göre kredi dönemi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi

CHP İl Başkanı Çankır; Önce vatan diyenlerin izinde yürümeye devam edeceğiz

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Tarih sayfalarında özgürlük uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandığı bu zafer nesillerden nesillere hep yaşatılacak, hep anlatılacak" dedi.

AYDIN 30.08.2021, 09:12
CHP İl Başkanı Çankır; Önce vatan diyenlerin izinde yürümeye devam edeceğiz

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Tarih sayfalarında özgürlük uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandığı bu zafer nesillerden nesillere hep yaşatılacak, hep anlatılacak" dedi.

Bugün üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının atalarımızdan emanet olduğunu belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, açıklamasında "7 düvelin işgaline karşı direnenler cesur kahramanlarımız bugün bizlere bu toprakları armağan ettiler. Bizler ise dün olduğu gibi bugün ve yarında cesaretini yüreğinde taşıyan, tam bağımsız Türkiye için mücadele eden, önce vatan diyen atalarımızın izinde yürümeye devam edeceğiz. ’Tam bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yarınlarımız için mücadelemizi her daim sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna canı pahasına savaşan aziz şehitlerimizi minnet ile anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
31°
açık