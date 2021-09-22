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CHP heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen‘den oluşan heyet, bir dizi ziyaret yapmak için geldiği Aydın’da Başkan Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN 22.09.2021, 08:20
CHP heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen‘den oluşan heyet, bir dizi ziyaret yapmak için geldiği Aydın’da Başkan Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP heyeti, ziyarette Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti.

CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, hep birlikte Aydınlılar için durmandan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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