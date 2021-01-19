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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın’da sıkı sık gündeme gelen jeotermal için Aydın’a gelen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcsı Ali Öztunç, jeotermallerin yanlış kullanımına dikkat çekerek “Umudumuz, Aydın bir jeotermal enerji çöplüğü haline gelmesin” dedi.

AYDIN 19.01.2021, 12:39
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın’da sıkı sık gündeme gelen jeotermal için Aydın’a gelen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcsı Ali Öztunç, jeotermallerin yanlış kullanımına dikkat çekerek “Umudumuz, Aydın bir jeotermal enerji çöplüğü haline gelmesin” dedi.

Aydın siyasetinde sık sık gündeme gelen jeotermal sahalarında incelemelerde bulunmak için beraberindeki heyet ile Aydın’a gelen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcsı Ali Öztunç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından düzenlenen basın açıklamasında anlamlı ziyaretleri için Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’a teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da jeotermalin vahşice uygulandığına dikkat çekerek, “CHP uzun süredir bu jeotermal ile özellikle bizim bölgemizde bu çalışmayı sürdürmektedir. Gerçekten zaman zaman Aydın’da nefes almakta zorlanıyoruz ve yıllardır bunu dile getiriyoruz. Son olarak il kongresinde değerli vekillerimiz ve ben bacalardan salım rakamlarını ifade etmiştik. O günden bugüne bunları söylemeye devam ettik. Bu konun üzerinde Aydın’ın geleceği ve çocuklarımız için ciddi anlamda çalışmaya ihtiyaç vardır. Elbette ülkemizde enerjiye ihtiyaç vardır, yerli ve milli bir enerjidir. Enerjiye karşı olmak mümkün değil. Fakat Avrupa’da nasıl insan sağlığı ve çevre korunuyorsa, aynısını bizim ülkemizde de firmaların özellikle bakanlığın kontrollerinde olması gerekmektedir. Maalesef üzülerek söylüyorum ki Aydın’da oldukça vahşi bir biçimde yapılmaktadır. Doğal olarak da bundan rahatsızız. Aydın ekonomisinin yüzde 50’si tarıma dayalıdır” dedi.

“Maalesef tarım etkileniyor”

Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu ile birlikte incelemelerde bulunmak için Aydın’a geldiklerini hatırlatan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcsı Ali Öztunç; “Şüphesiz ki hiçbirimiz enerjiye karşı değiliz, enerji üretimine, sermayeye de karşı değiliz ama bunlar yapılırken çevreye doğaya saygılı yapacağız. İnsanların yaşamlarını kısıtlamadan bunları gerçekleştireceğiz. Az önce İzmir’den Aydın’a gelirken Germencik’e geldiğimizde o çürük yumurta kokusunu aldık. Belki siz Aydınlılar burada sürekli yaşadığınız için bu kokuya alışmış olabilirsiniz ama Aydın’dan geçen birisi bu kokuyu hemen alıyor. Sadece çevre açısından sıkıntı değil jeotermal, tarım açısından da sıkıntılı. Bu bölge Dünya’nın en güzel incirlerini üreten bir bölge. Maalesef jeotermal yanlış kullanıldığı için tarım ve ürünler etkileniyor. Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerjidir bunu kabul ediyoruz ama doğru yapılırsa. Dünya’daki uygulanan yöntemlerle uygulanırsa bu bir yenilebilir enerjidir. Maalesef bu Türkiye’de doğru yapılmıyor ve Dünya standartlarında kullanılmıyor” dedi.

“Aydın’ jeotermal enerji çöplüğüne dönmesin”

Jeotermal enerji ile ilgili yapılan çalışmaların ardından bir rapor hazırlanacağını ifade eden Öztunç; “Hazırlayacağımız raporu Genel Başkanımıza ve MKYK’mıza sunacağız. TBMM’de de gündeme getireceğiz. Aydın jeotermal enerji konusunda Türkiye’de en fazla yatırımın yapıldığı, en fazla santralin açıldığı yer. Udumuz o ki Aydın bir jeotermal enerji enerji çöplüğü haline gelmesin. Gerçekten Aydın’da ve devamında Manisa’da jeotermal ile ilgili yanlış uygulama yapılıyor” dedi.

Konuşmasında Aydınlılara da öneride bulunarak jeotermalin zararına dikkat çeken Öztunç; “Sevgili Aydınlılar korona ile hayatımıza giren bu maskeleri salgın bittikten sonra da çıkarmasınlar. Çünkü JES’ler yüzünden kalıcı hale gelecek. Aydınlılar bu maskeyi takmaya devam etsinler, çünkü bu kokunun başka türlü önüne geçilemeyecek” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Öztunç ve beraberindeki heyet Efeler’de bulunan Kızılacaköy, Kuyucular ve Yılmazköy jeotermal sahalarında incelemelerde bulunacak.
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