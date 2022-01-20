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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
AYDIN 20.01.2022, 14:52
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Çerçioğlu’na Aydın’da yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.