Çeyrek finale yükseldiler, Aydın’ın gururu oldular

Uşak’ta gerçekleştirilen Analig Voleybol Grup Müsabakaları’ndan ikinci olarak dönen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kız ve erkek takımları, Bursa’da gerçekleştirilecek olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

2021-2022 sezonu Analig Voleybol Grup Müsabakaları, Uşak Yenispor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 10 erkek 10 kız takımı katılırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına müsabakalara katılan sporcular, Aydın’a başarılarla döndü. Kız ve erkek takımları müsabakalarda gösterdikleri etkin performans ile mücadeleyi bir an bile bırakmazken, hem kız hem de erkek takımı müsabakaları ikinci olarak tamamladı. Elde ettikleri başarı ile Aydın’ın gururu olan gençler, Bursa’da yapılacak olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan sosyal medya paylaşımına “Harikasınız gençler, gururumuzsunuz. Uşak’da düzenlenen 2021-2022 sezonu Analig Voleybol Grup Müsabakalarında Aydın’ı temsil eden kız ve erkek sporcularımız, grubu 2. olarak tamamladılar ve Bursa’daki çeyrek finallere katılmaya hak kazandılar. Takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” notu düşüldü.