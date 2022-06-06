Çevreci öğrenciler ödüllerini Başkan Güler’in elinden aldı

Köşk Belediyesi ile Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin (TAP) ortak projesi çerçevesinde, ilçe genelindeki okullar arasında atık pil toplama yarışması düzenlendi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, düzenlenen törenle ilçe genelinde 50 kilogram atık pil toplama barajını geçerek kampanyaya destek veren öğrencileri kutlayarak öğrencilerin hediyelerini takdim etti.

İlçe genelindeki okullar arasında yapılan Atık Pil Toplama yarışmasında Altıeylül Ortaokulu, 100.Yıl Atatürk ilkokulu, Başçayır Ortaokulu, Çiftlik İlkokulu, Yavuzköy İlkokulu ve Beyköy Polis Abla İlkokulu öğrencileri tarafından 373 kilogram atık pil topladı. Yarışmaya giren okullar arasında Altıeylül Ortaokulu öğrencileri 63 kilogram atık pil toplayarak yarışmanın birincisi oldu. İlk yarışmada 373 kilo atık pil toplandığına değinen Başkan Güler, hediyelerini takdim ettiği okullarda önümüzdeki yıl yapılacak etkinlikte bu hedefin bin kilonun üzerinde olması için öğrencilerden atık pil toplama sözü aldı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, okul bahçesinde düzenlenen törenle ilçe genelinde 50 kilogram atık pil toplama barajını geçerek kampanyaya destek veren öğrencileri kutlayarak öğrencilerin top seti hediyelerini takdim etti. Başkan Güler, “Atıkların ayrıştırılarak toplanması, Sıfır Atık Projesi’nin de bir kolu olan ve geri dönüşüm işleminde tekrar işleme alınan önemli metallerden biri olan pildeki metaller, geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilen parçaların en önemlilerinden bir tanesi. Bu etkinliklerin gerçekleşmesindeki esas amacımız, kullanım ömrü biten pilleri atık pil kutularına atarak su ve toprak kirliliğinin önüne geçmek; böylelikle hem insan sağlığını korumak hem de gelecek nesillere daha temiz daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre miras bırakmak. Köşk Belediyesi olarak geçen yılın ekim ayında okullarımıza atık pil toplama kutularını dağıtımını gerçekleştirmiştik. Ülkemizin geleceğini olan çocuklarımız anlamlı bir çalışma yaptılar ve altı aylık bir zaman diliminde ilçemizde 373 kilo atık pili toplayarak geri dönüşüme kazandırmayı başardılar. Bizde emeklerine katkı sağlamak, önümüzdeki eğitim yılında ve atık pil toplama yarışması dönemlerinde tüm öğrencilerimizi ve okullarımızı da kampanya teşvik etmek amacıyla öğrencilerimize hediyelerimizi takdim etmek için okullarımızı ziyaret ettik. Özverili çalışmalarından dolayı öğrencilerimiz başta olmak üzere yarışmaların yürütülmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu

Okullarda toplanan atık piller, belediye ekiplerince 20 kilogramlık paketler halinde hazırlanarak, İstanbul’da bulunan TAP geri dönüşüm tesisine gönderildi.