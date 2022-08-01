Çevreci İspanyol’dan Efeler ve Otizm Yaşam Merkezi’ne hayran kaldı

Ülkesi İspanya’dan 2022 Dünya Kupası’nı izlemek üzere Katar’a doğru yaya olarak yola çıkan Santiago Sanchez Cogedor, Efeler Belediyesi’nin Otizm Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Cogedor, “Burası mükemmel şekilde düşünülmüş bir yer, Efeler’de yaşayan insanlar çok ileri görüşlü” dedi.

İspanya’dan Katar’a kadar yürüyecek olan ve 2 hafta önce Türkiye’ye varan 41 yaşındaki gezgin, rotası üzerindeki Efeler’e ulaştı. Yolculuğu boyunca plastik atıkları toplayarak dünyadaki çevre kirliliğine dikkat çeken Cogedor, farkındalık oluşturmak için Efeler Belediyesi’nin bölgedeki en büyük kapasiteli merkez olma özelliği taşıyan Otizm Yaşam Merkezi’ne ziyarette bulundu. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, ziyareti boyunca İspanyol gezgine eşlik ederek merkezi ve yapılan eğitim faaliyetlerini tanıttı. Cogedor’un otizmli çocuklar için gerçekleştirdiği palyaço gösterisinde oyunlar oynandı, özel çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Yolculuğunu daha anlamlı kılmak için Otizm Yaşam Merkezi’ne geldiğini söyleyen aktivist, “Burayı mükemmel buldum. Otizm’i yakından biliyorum, bu durumu yaşayan arkadaşlarım var. Bu insanlara şefkatle yaklaşıldığında, onlara dikkat edip zaman ayrıldığında birçok şeyi anlayıp, öğrenebiliyorlar. Otizm ve benzer diğer hastalıklar pek konuşulmayan konular ama önemli konular olduğunu düşünüyorum. Efeler’de yaşayanlar ileri görüşlü insanlar” diye konuştu. Otizm Yaşam Merkezi’nin kendisi için kapıları sonuna kadar açtığını belirten Cogedor, İnsanlara enerji vermeyi çok sevdiğini özellikle otizmli bireyler için bir şeyler yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’yi 3 yıl önce bisikletle gezdiğini ve seyahati öncesinde çevresinden “Türkiye’de dikkatli ol” içerikli birçok uyarı aldığını söyleyen Cogedor, “Bu uyarılara ‘daha önce Türkiye’ye gitmediniz neden böyle söylüyorsunuz?’ diye cevap verdim. Edirne’den girer girmez kamp çadırımı kullanmadım bile, insanlar beni 10 gün boyunca evlerinde ağırladılar. Sürekli beni arayarak konuk etmek için çağırdılar. Türkiye’de 20’den fazla aile tanıyorum. O seyahatimde kanser hastası olan manevi annem için saçlarımı kazıtmıştım. Efeler’de tanımadığım birinin evinde misafir oldum. Saçlarımı neden kestirdiğimi sordu, ona durumu anlatınca bağışlamak için uzun saçlarını kesti. Bu olaydan çok etkilenmiştim” dedi.