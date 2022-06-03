Çevre konusunda örnek olması gereken Sultanhisar Belediyesi ’pes’ dedirtti

Aydın’ın Sultnahisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde bir vatandaş izinsiz çöp döküldüğünü iddia ettiği arazide çıkan yangınlar nedeniyle isyan etti. İlgili kurumları göreve davet eden vatandaş: “Bu alanda daha önce bir yılda 4 kez yangın çıktı. Asırlık zeytin ağaçları zarar gördü. Eğer önlem alınmazsa yakındaki mahalleler de yanacak” dedi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi kuzeyinde bulunan kendisine ait arazinin yakınından geçen Dereköy çayına uzun yıllardır çöp döküldüğünü ifade ederek hem kötü kokudan hem de çöpleri ayrıştırmaya gelenlerin yaktığı ateşler nedeniyle çıkan yangınlardan dert yanan Timur Tunca isimli vatandaş yetkilileri göreve çağırdı. Uzun yıllardır konuyla ilgili şikayette bulunduğunu, kaymakamlık tarafından bu alana çöp düğülmesinin yasaklanmasına rağmen halen çöplerin Sultanhisar Belediyesi’nce dökülmeye devam ettiğini ifade eden Tunca: “Sultanhisar Belediyesi tarafından bu alan yaklaşık 5 yıldır çöp döküm alanı olarak kullanılıyor. İşletmemin ocağı da hemen yanındaki bu alanda. O kadar ikaz etmeme, uyarmama rağmen çöpler dökülmeye devam etti. Üzeri örtüldü ve tekrar dökülmeye devam etti. Geçen yıl 3 defa burada yangın çıktı. Üçünü de ben itfaiyeye ihbar ederek söndürülmesini sağladım. Dördüncü yangında da burada bulunmam nedeniyle erken uyarıda bulunduğum için zarar görmedik. Ama daha önceki yangınlarda yan taraftaki asırlık zeytin ağaçları ve arazi büyük zarar gördü. Neredeyse Atça Mahallesi ve Yağdere Mahallesi yanacaktı. Kaymakamlık yasaklamasına, belediye de çöp alanına kapı takmasına rağmen halen çöpler karıştırılmaya devam ediyor. Çöp karıştıranlar çöplerdeki metal ve telleri ayrıştırmak amacıyla sürekli ateş yakıyor. Hem kötü koku hem de yangından dolayı çok rahatsızız. Bu duruma bir an önce dur denilmesini istiyorum” dedi.