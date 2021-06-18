banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

Cep telefonu hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki işyerinden cep telefonunu çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

AYDIN 18.06.2021, 11:27
Cep telefonu hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki işyerinden cep telefonunu çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Yunus caddesi üzerinde bulunan işyerinde ve yine aynı cadde üzerinde bulunan emlakçıda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan araştırmalarda şüphelilerin S.K., A.K. ve H.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların önce işletmeye gelerek işletme sahibinin telefonunu çaldıkları akabinde emlakçılık yapılan işletmeye giderek işletme çalışanının telefonunu çaldıkları Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Şahıslar yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493