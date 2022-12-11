Cennet elması altın yılını yaşıyor

Bir zamanlar kimsenin yüzüne bakmadığı kurutulmuş cennet elmasına rağbet, her geçen gün artarken kilosu kalitesine göre 60 ile 120 TL arasında satılıyor.

Aydın ve Türkiye genelinde yıllar önce bahçe kenarlarına dikilen ve yüzüne bile bakılmayan cennet hurması bugünlerde altın yılını yaşıyor. Son üç yılda neredeyse altınla yarışır düzeyde olan vitamin deposu olarak tabir edilen cennet hurması kurusunun kilogram fiyatı ise 120 TL’ye dayandı. Elma büyüklüğünde olan hasadının da oldukça nazik bir şekilde yapılması gereken Trabzon hurması olarak da bilinen cennet elması kurutulduktan sonra büyük değer kazanıyor. Oldukça zahmetli bir kurutma sürecinden geçen cennet elması tazeyken kilogramı 15 TL ortalama fiyattan alıcı bulurken kurutulduktan sonra kilosu 120 TL’ye kadar ulaşıyor.

Oldukça zor ve zahmetli geçen hasat ve kurutma işlemlerini tamamlayarak sergilerdeki kurutulmuş hurmaları satışa sunan pazarcı esnafı İsmail Arslantaş; “Aydın’da 7 senelik pazarcıyım. Anneden babadan gelen bir meslek kuru yemişcilik. Cennet elması da 4-5 senedir meşhur oldu. Biz de Aydın’da satıyoruz. Toptan veriyoruz. Biz cennet elmasını yaş olarak temin ediyoruz köylülere veriyoruz, onlar da kesip kurutmasını yapıyor. Yaklaşık 40-45 günde kuruyor. Kurudukça gidip alıp geliyoruz. Tadı çok lezzetli. Her sene rağbet daha fazla oluyor. İnsanlar bunun faydasını öğrendikçe daha fazla ilgi gösteriyor. Tadı zaten çok güzel. Fiyatı da kalitesine göre 60 liradan başlıyor 120 liraya kadar çıkıyor. Bunu çekirdeksiz incir diye satıyoruz. İncirin içinde küçük küçük çekirdeği oluyor ama bunda öyle bir şey yok. Arasına ceviz, fındık, badem koyup da tüketilebilir. İncir yer gibi yenebilir. Çok fazla enerji veriyor. Çok da faydalı. Cennet elması kurusu soğuk algınlığı, nezle, grip ve astım gibi rahatsızlıklara karşı kalkan görevi görür. İçeriğindeki zengin bakır sayesinde savunma sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir” dedi.