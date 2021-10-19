Cemevi’nin ses düzenini çalan hırsız tutuklandı

Aydının Didim ilçesindeki Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi’ne giren hırsız, polis tarafından çaldığı ses düzeni ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi binasında hırsızlık olayı yaşandı. Cemevinin arka bahçesindeki yemekhane bölümünün penceresini zorlayarak içeri girdiği belirlenen hırsızın cemevinin ses sistemi, kablolar ve mikrofonları çaldığı belirlendi.

Cemevi sabah açan çalışanlar, hırsızlık olayını fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada kısa sürede hırsızlığı H.P. isimli şahsın yaptığını belirledi. Yakalanarak göz altına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemelerde bulunarak cem evi yetkililerine teslim edildi.