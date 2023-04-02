ÇEDES projesi ile çevre için bir araya geldiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” çerçevesinde çevre için bir araya gelen okul müdürleri düzenlenen toplantıda bilgilendirilirken, Efeler’in Malatya’daki kardeş okulları da belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortak yürütülen “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” ülke genelinde olduğu gibi Aydın’ın Efeler ilçesinde de uygulanacak. Bu çerçevede proje esaslarına uygun olarak öğrencilere yönelik değerler eğitimi faaliyetleri yürütülecek. Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan başkanlığında ve ilkokul, ortaokul, lise idarecilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda çevre için bir araya gelen okul müdürlerine projenin tanıtımı yapıldı. Ayrıca yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin uygulama sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. dönemine ait olan projenin “Merhamet ve yardımseverlik” başlığı altında uygulanacağı öğrenilirken, bu başlık ile deprem bölgesi ve kardeş il olan Malatya’daki okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılanması hedeflendi. Toplantı sonunda ise Efeler’deki tüm okulların kardeş okulları da belirlendi.