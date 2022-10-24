Caz müziğin kalbi Kuşadası’nda attı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısını yaşatmak için düzenlenen ‘Maffy Kuşadası Caz Günleri’ sona erdi. Tarihi Kervansaray ile Güvercinada Kalesi’nde gerçekleştirilen konserlerde Kuşadalılar caz müziğin birbirinden değerli isimlerini dinleme fırsatı buldu.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına yaz sezonu boyunca Maffy Kuşadası Caz Günleri adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV tarafından düzenlenen konserlerde, Tarihi Kervansaray ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada’nın eşsiz manzarası eşliğinde dünyaca ünlü caz sanatçıları sahne aldı. Ücretsiz davetiyeleri İbramaki Sanat Galerisi ve Ada Modern Sanat Galerisi’nden temin edilen konserler yoğun ilgi gördü. 14 konseri yaklaşık 4 bin kişi izlerken, caz müziğin ustalarının enstrümanlarından çıkan melodiler Kuşadalılara unutamayacakları anlar yaşattı. Kuşadası Maffy Caz Günleri’nin gelecek yıl daha çok uluslararası sanatçının katılımıyla devam edeceği belirtildi.

Maffy Kuşadası Caz günlerinde ünlü caz sanatçısı Hayati Kafe de Kervansaray’da muhteşem bir konser verdi. Sibel Köse Quintet ile birlikte sahne alan Hayati Kafe’ye konser sonunda KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından bu yıl ilk kez verilen KUSAV Maffy Caz Onur Ödülü takdim edildi. KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye teşekkür eden Hayati Kafe ödülün kendisini onurlandırdığını söyledi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Kentler sahip oldukları değerleri yaşatabildikleri kadar kimliklerini herkese anlatabilirler. Maffy, Kuşadası’nın en önemli değerlerinden biri. Modern Kuşadası kent vizyonunun içerisinde yer alan çok değerli bir simge isim. Kuşadası’nda Maffy’nin anısını sonsuza kadar yaşatacağız. Maffy Kuşadası Caz günleri gelecek yıllarda daha çok uluslararası caz sanatçısının katılımıyla geniş çaplı olarak sürecek. Ayrıca Kuşadası’nı kültür, sanat ve müzikle anılan bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.