Çavdar Göleti’nde iki mevsim bir arada

Aydın’ın Söke ilçesi sınırlarında Beşparmak Dağı’nın eteğinde bulunan Çavdar Göleti’nin bir kısmı karla kaplıyken bir tarafında ise adeta bahar havası yaşıyor.

Doğa güzellikleri ile birçok gezgin ve doğa fotoğrafçısının rotasına giren Aydın’da kış aylarında oluşan manzaralar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Söke ilçesi sınırlarında bulunan Çavdar Göleti de özellikle kış aylarında adeta iki mevsimi bir arada yaşıyor. Göletin bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise yeşilliklere uzanıyor. Aynı anda iki mevsimin renklerinin görüldüğü bölge ise doğa fotoğrafçılarının ilgisini artırıyor. Bu çerçevede bölgeye giden eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül ise gölün iki yakasında yaşanan farklılığı havadan görüntüledi. Çektiği birbirinden güzel fotoğrafları da sosyal medya üzerinden “Bir taraf bahar, bir taraf kış” notuyla paylaşan Sevingül, “Aydın, doğal güzellikleri ile her zaman bizlere görsel şölen sunuyor. Çavdar Göleti de bunlardan bir tanesi aslında. Latmos dağlarının eteğinde bulunan bu gölet aynı anda iki mevsimi yaşıyor” dedi.