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Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde çatı temizliği yaparken bastığı tentenin kırılması sonucu ikinci kattan düşen Kadir Yörgün (70) hayatını kaybetti.

AYDIN 18.10.2021, 12:16
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde çatı temizliği yaparken bastığı tentenin kırılması sonucu ikinci kattan düşen Kadir Yörgün (70) hayatını kaybetti.

Olay, Tepecik Mahallesi Yasemin sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmurun ardından ailesi ile birlikte yaşadığı evin çatısını kontrol etmek ve temizlemek için çatıya çıkan Kadir Yörgün bastığı tentenin kırılması sonucu ikinci kattan aşağıya düştü. Başını beton zemine çarpan Yörgün ağır yaralandı. Olayı gören ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yörgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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