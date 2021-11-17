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Çatıdan düşen işçi yaralandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın önündeki çatının üzerinde panelleri yerleştiren işçi beton zemine düşerek yaralandı.
AYDIN 17.11.2021, 19:18
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın önündeki çatının üzerinde panelleri yerleştiren işçi beton zemine düşerek yaralandı.
Olay Girne Mahallesi, Girne Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatının üzerindeki gölgelik panellerini monte eden bir işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri düşme sonucu yaralanan işçiyi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.