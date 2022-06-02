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Çatı rüzgara dayanamadı: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 7 ay önce bir yangın sonrası 46 işyerinin kül olmasının ardından tekrar yapılan tadilat sonrası hizmete açılan Kuştur Çarşı Pazarını bu seferde rüzgar vurdu. Yaklaşık 30 metrelik çatı bir vatandaşın üzerine düşerken, yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYDIN 02.06.2022, 23:42
Çatı rüzgara dayanamadı: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 7 ay önce bir yangın sonrası 46 işyerinin kül olmasının ardından tekrar yapılan tadilat sonrası hizmete açılan Kuştur Çarşı Pazarını bu seferde rüzgar vurdu. Yaklaşık 30 metrelik çatı bir vatandaşın üzerine düşerken, yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası’nda bugün akşam saatlerinde etkisini gösteren rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde bulunan esnaflar manken, demir ayaklık ve çanta türü eşyalarını dükkan içerisine koyarak muhafaza altına aldı. Yaklaşık 7 ay önce Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan Kuştur Çarşı Pazarda elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonrası 46 işyeri yanmıştı. Kuşadası Kaymakamlığı’nın büyük destekleriyle tadilatı tamamlanan ve sezona hazır hale getirilen Çarşı Pazar, geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Bugün şiddetli rüzgar sonrası 30 metrelik alüminyum çatı, bir vatandaşın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaş ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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