Caretta caretta, Didim sahiline yumurtalarını bıraktı

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan plaja çıkan bir deniz kaplumbağası, kumsala yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Deniz kaplumbağasının yumurta bıraktığını fark eden duyarlı site sakinleri ise yuva alanını işaretleyerek koruma altına alınmasını sağladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde nesli tehlike altında bulunan caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası, akşam saatlerinde kumsala çıkarak yumurtalarını bıraktı. Caretta carettanın sahile çıktığını ve yumurtalarını bıraktığını fark eden site sakinleri kaplumbağayı rahatsız etmeden ,yuvayı işaretleyerek durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yuva alanını korumaya aldı. Koruma çiti ile çevrilen yuva alanına vatandaşlar için bilgilendirme afişleri asıldı.

Caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının yuva yapmasına, çok sevdiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Türkiye’de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında kalmasına rağmen, son yıllarda Kuşadası ve Didim ilçelerine ait kumsallarda caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağaları yuva yapmaya başladı. Bu yıl ilk mutlu haber dün gece Didim ilçesine bağlı Parlamenterler sitesinden geldi. Dün gece sitenin kumsalına çıkan dişi deniz kaplumbağası yuva için uygun bulduğu bir alanı kazarak yumurtalarını bıraktı. Daha önceki yıllardan deneyimli olan site sakinleri ise kaplumbağayı rahatsız etmeden, ışık tutmadan uzaktan izleyip, denize geri döndükten sonra yuva alanını işaretlemişler. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve EKODOSD işbirliğiyle yuva alanında yapılan incelemede yuvanın tam yeri tespit edilerek, kedi, köpek ve hemen yakınında bulunan araziden gelebilecek yaban hayvanlarının müdahalesini engellemek amacıyla gerekli koruma tedbirleri alındı. Site sakinlerinin deniz kaplumbağaları hakkında bilgilenmelerini sağlayacak tabelalar yerleştirildi. Bu yıl kaplumbağalar yine geldi, çocuklar Temmuz ayının ortalarında yine sevinecek ve mutlu olacaklar. Aydın bölgesinde yuva sayısı çok az olsa da yuvaların turizm kentlerinde olması nedeniyle binlerce insana kaplumbağalar konusunda farkındalık oluşturulmaktadır. Özellikle bu nadir canlıların yaşam alanı olan denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması için önemli duyarlık sağlanmaktadır” dedi.