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Çapahasan Mahallesi’nin sorunları yerinde dinlendi

ÇAPAHASAN MAHALLESİ’NİN SORUNLARI YERİNDE DİNLENDİ

AYDIN 24.09.2020, 10:16
Çapahasan Mahallesi’nin sorunları yerinde dinlendi

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Çapahasan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Çapahasan Mahalle Muhtarı Mustafa Karaburun’un ev sahipliğinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sorunlarının dinlenmesinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen doktor tarafından Kovid-19 bilgilendirilmesi yapıldı. Çapahasan Mahallesi’nin en büyük sorunların biri olan Dereköy Çayı kenarına kaçak dökülen çöpler yerinde incelendi. Devlet işbirliği ve belediye marifetiyle bölgede yapılacak çalışmalar hakkında notlar alınarak görüş birliği yapıldı.

Mahalle sorunlarının ivedilikle çözülmesi için gerekli talimatların verildiğini belirten Başkan Özcan, “Kaymakamımızla Çapahasan Mahallesi’ne geldik ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Çapahasan Muhtarımız aciliyeti olan yerleri bizlere bildirdi. Tüm ekiplerimizle çalışmalara başlayacağız. Nazillimizin tüm mahallelerinde eksiklikleri bir bir gidereceğiz. Mesai gözetmeksizin Nazillimizin daha iyi yerlere gelmesi, hak ettiği hizmetleri alması için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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