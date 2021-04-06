Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Aydın’a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganı ile illeri dolaşan mobil müze 08 Nisan’da Aydın’a gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Aydın’da vatandaşlarla buluşacak. Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 08-09 Nisan tarihlerinde Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda ziyaret edilebilecek.