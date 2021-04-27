Can dostların yaşam alanlarına vegan temizlik

Kuşadası Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı kent genelinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarının barınması için yerleştirilen kedi ve köpek evleri ile evcil hayvanların yoğun olarak dolaştırıldığı bölgelerde bitkisel temizlik ürünleri ile temizlik çalışması yapıldı.

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında pandemiye karşı gerçekleştirdiği çok yönlü temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan hijyen çalışmalarının son durağı Türkmen Mahallesi oldu. Çalışmada ekiplerce ilk olarak sokak hayvanlarının barınması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yerleştirilen kedi ve köpek evleri detaylı bir şekilde temizlendi. Ardından evcil hayvanların yoğun olarak dolaştırıldığı cadde ve sokaklarda hijyen çalışması yapıldı. Çevreye ve hayvan sağlığına zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanların kullanıldığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları hem vatandaşlar hem de hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.