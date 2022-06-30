Can dostların mamaları Kuşadası Belediyesi’nden

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için kompost teknolojisi kullanarak yaptığı mama üretimini sürdürüyor. Üretilen mamalar her gün düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Hayvanlar ile ilgili yaşama geçirdiği çalışma ve projelerle takdir kazanan Kuşadası Belediyesi, “can dostları” olarak gördüğü sokak hayvanları için başladığı mama üretimine devam ediyor. Kademe Amirliği Şantiye Alanı’nda sokak hayvanları için mama üretim ünitesi kuran Kuşadası Belediyesi, günlük ortalama 200 kilogram mama üreterek Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören ve sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyacını gideriyor.

Restoran, kafeterya, otel ve zincir marketlerden temin edilen gıda ürünleri Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan özel bir ekip tarafından mama üretim tesisinde toplanıyor. İlk olarak öğütme işlemine tabi tutulan gıda ürünleri ardından faydalı enzimler eklenerek 12 saat süreyle fırınlanıyor. Son olarak şekil verilerek poşetlere yerleştirilen mamalar vakumlanarak Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne ve sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi’nin hizmet binalarına ulaştırılıyor. Mamalar ayrıca parklarda ve kentin farklı noktalarında bulunan besleme ünitelerine de düzenli olarak konuluyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan mama üretimi hayvan severler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi Mama Üretim Ünitesi Sorumlusu Derya Taşkın, “Ekibimiz tarafından üretilen mamaların bir kısmı da Belediyemizin ana hizmet binası ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan hizmet binalarına bırakılıyor. Arzu eden hayvan sever Kuşadalılar, ana hizmet binamızdan hafta için her gün, Davutlar ve Güzelçamlı’da bulunan binalarımızdan ise perşembe günleri sokak hayvanları için mama temininde bulunabilir” dedi.

Düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen hayvan sever Neslihan Seda, mama üretimine başlayan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederek “Bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Bizler sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslemek amacıyla parklara ve diğer alanlara gittiğimizde mama kaplarında bu mamaları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Hayvan severlerin de mama üretimi konusunda Kuşadası Belediyesi’ne daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.