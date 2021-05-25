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Çalıntı motosiklet ile yakalandı, uyuşturucu ve silah çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalama sonucu yakalandı. Çalıntı motosikletle kaçan şahıs ile birlikte ruhsatsız silah, metamfetamin tabir edilen kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 25.05.2021, 11:30
Çalıntı motosiklet ile yakalandı, uyuşturucu ve silah çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde halkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalama sonucu yakalandı. Çalıntı motosikletle kaçan şahıs ile birlikte ruhsatsız silah, metamfetamin tabir edilen kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V. K. çalıntı motosikletle, kovalamaca sonucu yakalandı. Motosikletten ruhsatsız silah, metamfetamin tabir edilen uyuşturucu madde, düzenek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Yakalanan V.K. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.
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