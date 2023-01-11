Çalınan aracı jandarma aynı gün yakaladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeyken çalınan bir otomobil, jandarmanın çalışması sonucu aynı gün Kuyucak ilçesinde terkedilmiş halde bulundu.

Olay, Nazilli ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. isimli vatandaşa ait otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeyken çalındı. Aracının çalındığını fark eden M.C., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracın bulunması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve asayiş ekiplerince olay yerinde ve çevresinde bulunan kamera ile muhtemel geçiş güzergahları üzerinde bulunan yapılan kameralar incelemeye alındı. Kısa sürede çalışmalarında sonuca ulaşan jandarma ekipleri, yapılan inceleme sonucu aracın Buharkent ilçesinden Denizli istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Yol üzerinde ve geçiş güzergahında bulunan kolluk birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçen ekipler, çalıntı aracı aynı gün içerisinde kısa sürede Kuyucak ilçe merkezinde terkedilmiş vaziyette buldu. Gerekli işlemlerin ardından araç, sahibi M.C.’ ye teslim edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.