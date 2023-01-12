Çaldıkları motosiklet ile yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli çaldıkları motosiklet ile yakalanırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda da motor parçaları ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı’nın hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Didim ilçe merkezinden çaldıkları motosiklet ile Akbük Mahallesi’nde yakalanan; A.T., K.B. ve Y.V. isimli şahısların ilçe merkezinde bulunan ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1 motor, 2 motor iskeleti, 1 tabanca ve muhtelif motor parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.