Çaldığı televizyonu yürüyerek götürdü
ÇALDIĞI TELEVİZYONU YÜRÜYEREK GÖTÜRDÜ
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı televizyonu elinde yürüyerek götüren hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızın televizyonu götürme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bulunan bir evden 140 ekran Led televizyon hırsızlığı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Nazilli polisi televizyonu çalınan bir şahsın müracaatı üzerine başlattığı çalışmada parmak izi ve kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. M.K. isimli şüpheli polisin yaptığı operasyon ile çaldığı televizyon ile birlikte yakalandı. M.K. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.K.’nın çaldığı televizyonu elinde rahat tavırlarla taşıması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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