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Çaldığı motosiklet ile gezerken yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde çaldığı motosiklet ile gezerken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN 14.01.2021, 11:47
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Aydın’ın Didim ilçesinde çaldığı motosiklet ile gezerken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığının aydınlatılması yönünde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.G.M. isimli şahıs ekipler tarafından motosiklet üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinde olduğu motosikletin sahibine ulaşıldığında motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. G.G.M. isimli şahıs iki motosiklet hırsızlığı dosyasından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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